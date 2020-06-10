Путин разобрал бумаги во время совещания 

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе. Внимание на это обратили журналисты РИА Новости, входящие в кремлевский пул, в своем Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На кадрах трансляции с совещания видно, как президент несколько раз переворачивает и перекладывает документы, лежащие перед ним на столе.

До этого журналисты заметили, что российский лидер оговорился в ходе своего выступления и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.