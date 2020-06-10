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Путин разобрал бумаги во время совещания 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе. Внимание на это обратили журналисты РИА Новости, входящие в кремлевский пул, в своем Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
На кадрах трансляции с совещания видно, как президент несколько раз переворачивает и перекладывает документы, лежащие перед ним на столе.
До этого журналисты заметили, что российский лидер оговорился в ходе своего выступления и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
Ранее в июне журналисты обратили внимание на одобрительный стук Путина кулаком по столу в ходе его совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Это произошло в момент, когда глава государства говорил о большой работе по восстановлению экономики, которую провел кабмин.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
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