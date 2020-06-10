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Песков вернулся на работу в офис 

Газета.Ru и ещё 6 42 минуты назад
Песков вернулся на работу
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что полностью выздоровел и вернулся на работу в офис, пишет РИА "Новости"].
Ранее стало известно, что Песков заразился коронавирусом и находится в больнице. Вместе с ним заболела его жена фигуристка Татьяна Навка.
В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Политика , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , ВОЗ , РИА Новости
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