COVID-19: Россия повторяет чужие ошибки

Южная Азия становится новой «горячей точкой» пандемии, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на это, Индия 8 июня перешла на новый этап снятия карантинных ограничений. В этот же день был анонсирован выход Москвы из режима самоизоляции. Между тем, Индия уже пожинает плоды первых этапов отмены карантина: ежедневный официальный прирост новых заболевших составляет около 9 тысяч человек — столько же, сколько в России.

РФ и Индию роднит то, что снятие ограничений было анонсировано, несмотря на довольно высокие показатели заболеваемости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выходе города из режима самоизоляции 8 июня, в то время как в столице продолжали фиксировать около 2 тысяч заражённых в день. Всего же в России обнаруживается почти 9 тысяч больных в сутки. В Индии 8 июня открылись торговые центры, храмы, рестораны и границы между регионами. В этот день там зарегистрировали дневной рекорд почти в 10 тысяч случаев.

Это наводит на мысль, что снятие ограничений индийскими властями вызвано скорее экономическими причинами, чем успехами в борьбе с пандемией. Эксперты отмечают, что экономика Индии и её граждане просто не протянут ещё несколько месяцев в таком режиме, потому что там слишком большой процент занятых в ручном труде и серой экономике. Это же актуально для России, где без проблем перейти на удалёнку может отнюдь не подавляющее большинство граждан.

Проблема Индии состоит в том, что за время 10-недельного карантина ей так и не удалось нарастить мощности системы здравоохранения. The Guardian сообщает, что больницы в густонаселённых Мумбаи и Дели переполнены, и без самоизоляции ситуация будет становиться только хуже. По словам заместителя главного министра Дели Маниша Сисодия, к концу июля в столице ожидается более полумиллиона заражённых COVID-19, и для их лечения понадобится 80 тысяч коек в больницах. На данный момент в Дели только 9 тысяч мест для больных коронавирусом.

России, по словам президента Владимира Путина, удалось избежать перегрузки больниц и нарастить мощности системы здравоохранения, но такая ситуация характерна не для всех регионов. Например, сообщается, что больницы в Петербурге оказались переполнены, и не все жители города могут получить своевременную помощь.

Более половины всех случаев коронавируса были зарегистрированы в Индии за последние две недели — знак того, что пандемия там набирает обороты. Это вынудило главного министра Дели Арвинда Кеджривала выпустить распоряжение о том, что в больницы будут принимать людей только со столичной пропиской.

Больницы в Дели должны быть зарезервированы для жителей Дели, потому что если мы откроем их для всех, то 9 000 коек, организованные для COVID-19, будут заполнены всего за три дня, — уточнил Кейривал.

Однако это решение быстро заблокировал вице-губернатор города. В обычные времена примерно 70% пациентов в столичных медицинских учреждениях были выходцами из других штатов, так как в столице работает множество приезжих.

Очевидно, одной из ошибок Индии на начальных этапах эпидемии было то, что трудовые мигранты в больших городах, лишившиеся работы, устремились в свои родные деревни. Сначала они были вынуждены передвигаться пешком, затем правительство организовало для них регулярные рейсы. Коронавирус занесли в Индию богатые люди, имеющие возможность путешествовать по миру, но распространили его по всей стране именно трудовые мигранты. Местные журналисты считают, что правительство могло сначала продумать порядок возвращения мигрантов, а только потом анонсировать карантин, чтобы не допустить стихийного передвижения людей по стране.

Россия может избежать этой ошибки, если ограничит передвижение граждан по своей территории после выхода из самоизоляции. Однако правительство РФ , напротив, намеренно поощрять внутренний туризм.

Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин. — Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений.

И Россия, и Индия сталкиваются с обвинениями в том, что они намеренно занижают статистику по заболеваемости и смертности, чтобы лучше выглядеть в глазах мирового сообщества. Впрочем, РФ на данный момент проводит в два раза больше тестов на коронавирус, чем Индия. На каждый выявленный случай у нас приходится около 33 тестов, тогда как в Индии эта цифра не превышает 15.

Хотя ситуация в системе здравоохранения России не такая тяжёлая, как в Индии, наша страна, судя по всему, готовится повторить некоторые ошибки дружественного государства: выйти из режима самоизоляции слишком рано по политическим причинам и не ограничивать перемещение внутри страны. Это может откатить все достижения по борьбе с коронавирусом назад.