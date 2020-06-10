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Патрушев заявил об угрозе с Запада накануне голосования 

Алиса Селезнёва 6 минут назад
В России заявили об угрозах Запада
Фото: РИА Новости
По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, накануне голосования по поправкам в Конституцию Запад намерен разжечь в российских регионах «националистические и сепаратистские настроения». Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».
«Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», — пояснил он.
Секретарь Совбеза отметил, что для деструктивной деятельности будут использованы некоммерческие неправительственные организации, а дополнительный акцент будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзов.
«С 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб. Однако в реальности эти суммы значительно выше», — подчеркнул он.
Николай Патрушев также указал на своевременность поправок в Конституцию о территориальной целостности и недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в своем послании Федеральному собранию. Всероссийское голосование должно было состояться 22 апреля, однако было перенесено на 1 июля из-за пандемии коронавируса.
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Политика , Николай Патрушев , Владимир Путин , Аргументы и Факты
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