В России заявили об угрозах Запада

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, накануне голосования по поправкам в Конституцию Запад намерен разжечь в российских регионах «националистические и сепаратистские настроения». Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

«Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», — пояснил он.

Секретарь Совбеза отметил, что для деструктивной деятельности будут использованы некоммерческие неправительственные организации, а дополнительный акцент будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзов.

«С 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб. Однако в реальности эти суммы значительно выше», — подчеркнул он.

Николай Патрушев также указал на своевременность поправок в Конституцию о территориальной целостности и недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.