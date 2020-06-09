Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев назвал «колоссальную угрозу» для общества 

Вероника Полынина и ещё 3 6 минут назад
Массовые протесты создают угрозу общественной безопасности, заявил зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу разработки концепции общественной безопасности до 2030 года.
Массовый вандализм: после США волна беспорядков дошла до Европы
Дмитрий Медведев затронул тему массовых протестов, прокатившихся по США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
«Чем бы не были продиктованы те или иные события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей. Об этом нам нужно помнить при выстраивании собственной политики», — заявил Медведев, его слова приводит РИА "Новости".
Как сообщал «Рамблер», по городам США, а затем и Европы прокатилась волна протестов из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В США акции протеста сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.
Комментарии 79
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Дочь Ефремова затравили в соцсетях
Дочь Ефремова затравили в соцсетях
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Видео
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Ефремов официально задержан
08:33
Ефремов официально задержан
Происшествия
«Глобальная катастрофа»: чем обернется пандемия COVID-19
00:57
«Глобальная катастрофа»: чем обернется пандемия COVID-19
В мире
Медведев назвал «колоссальную угрозу» для общества
01:03
Медведев назвал «колоссальную угрозу» для общества
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение