Медведев назвал «колоссальную угрозу» для общества 

Дмитрий Медведев затронул тему массовых протестов, прокатившихся по США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«Чем бы не были продиктованы те или иные события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей. Об этом нам нужно помнить при выстраивании собственной политики», — заявил Медведев, его слова приводит РИА "Новости".

Как сообщал «Рамблер», по городам США, а затем и Европы прокатилась волна протестов из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В США акции протеста сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.