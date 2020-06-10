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Сторонники КПРФ поддержат поправки в Конституцию 

Мария Иванова и ещё 87 1 час назад
Сторонники КПРФ поддержат поправки в Конституцию
Фото: ТАСС
Около 43 процентов сторонников КПРФ, опрошенных ВЦИОМ, заявили о планах поддержать поправки в Конституцию, несмотря на призывы партии голосовать против. Об этом сообщается на сайте центра.
«Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными», — отмечается в сообщении.
Большинство сторонников «Единой России» (83 процента), участвовавших в опросе, проголосуют за поправки. Среди электората «Справедливой России» поправки поддержат 65 процентов, а среди сторонников ЛДПР — 54 процента.
По данным ВЦИОМ, принять участие в голосовании планируют 67 процентов россиян, 14 процентов не будут голосовать, 17 процентов еще не определились.
В частности, голосовать будут 78 процентов сторонников «Единой России», 74 процентов электората «Справедливой России», 71 процент — КПРФ, 64 процента — ЛДПР.
Как писал «Рамблер», ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию. По его данным, почти все социологические исследования свидетельствуют о поддержке поправок населением. Голосование состоится 1 июля.
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Комментарии 4
Политика , Дмитрий Песков , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , ВЦИОМ
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