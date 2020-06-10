Сторонники КПРФ поддержат поправки в Конституцию 

Все новости на карте

Около 43 процентов сторонников КПРФ , опрошенных ВЦИОМ , заявили о планах поддержать поправки в Конституцию, несмотря на призывы партии голосовать против. Об этом сообщается на сайте центра.

«Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными», — отмечается в сообщении.

По данным ВЦИОМ, принять участие в голосовании планируют 67 процентов россиян, 14 процентов не будут голосовать, 17 процентов еще не определились.

В частности, голосовать будут 78 процентов сторонников «Единой России», 74 процентов электората «Справедливой России», 71 процент — КПРФ, 64 процента — ЛДПР.