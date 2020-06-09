Всем поровну: хватит ли денег для всех?

В разгар эпидемии богатые страны раздавали деньги нищающему населению, сейчас эта мера из кратковременной может стать постоянной. Без средств к существованию люди способны на бунты и акты террора. Введение безусловного базисного дохода может предотвратить социальные взрывы, а заодно спасти западную демократию.

Эпидемия коронавируса, лишившая работы и средств к существованию миллионы европейцев, вновь вызвала дискуссию о минимальном доходе для всех. Последним шагом в этом направлении стало решение левоцентристского правительства Испании, которое объявило, что самым бедным слоям населения будет обеспечен ежемесячный минимальный доход в 462 евро. Эта программа затронет 850 тысяч семей, или 2,5 миллиона человек. Обеспечение базисного дохода для бедных было предвыборным обещанием левой коалиции и принято под давлением леворадикального популиста Пабло Иглесиаса — лидера партии «Подемос». Аналитики отмечают, что вводимый в Испании «минимальный жизненный доход» предоставляется лишь для самых бедных и все еще не «дотягивает» до универсального базисного дохода (УБД), который предоставляется всем без ограничений.

В условиях эпидемии коронавируса богатые страны пошли на довольно смелые шаги, предоставив денежную помощь широким слоям населения. В США единоразовая помощь составляла 1200 долларов, в Японии — 930, в Сингапуре — до 300 долларов. Но если в разгар эпидемии шла речь о бесплатной и кратковременной раздаче денег нищающему населению, то сейчас эта мера из кратковременной может стать постоянной.

Речь идет о принципиально новом этапе эволюции современного постиндустриального общества. Идею универсального базисного дохода уже поддержали папа римский Франциск , основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг , а также вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос. По их мнению, настало время установить такой доход, чтобы преодолеть колоссальную экономическую пропасть, вызванную эпидемией коронавируса. Осуществление этой идеи представляется в нынешней ситуации на Западе неизбежным: автоматизация производства, роботизация, переход на «удаленку» и внедрение искусственного интеллекта ведут к образованию избыточной рабочей силы и массовой безработице. Во избежание социальных взрывов, в условиях растущего неравенства предлагается ряд радикальных решений и прежде всего введение универсального базисного дохода.

Данное «нововведение» можно расценивать двояко: либо это новая форма древнеримского общественного договора — «хлеб и зрелища для плебеев, для патрициев все остальное», либо возврат к социализму советского образца, когда большинство пожизненно имело маленькую, но равную зарплату, фактически социальное пособие. С той поправкой, что в СССР работать обязаны были все, в противном случае граждане рассматривались как «паразиты» и «тунеядцы».

В ведущих странах Запада понимают, что в условиях научно-технической революции и классовой поляризации обеспечить работой широкие массы трудоспособного населения становится невозможно. Люди становятся опасным балластом, они способны на массовые бунты и индивидуальные акты террора. Чтобы обеспечить стабильность системы, мозговые центры Запада рассматривают разные варианты и постепенно переходят от идеи кратковременных бесплатных выплат к реализации пожизненного «минимального дохода».

Осуществима ли такая идея на практике? Одной из первых стран такой эксперимент провела в 2017-2018 годах Финляндия. Авторы эксперимента исходили из того, что, имея гарантированный минимальный доход в 560 евро, людям будет легче определиться с жизненными планами и работой. Финский эксперимент не принес ожидаемых результатов, уровень безработицы в стране остался прежним, хотя жизненный уровень получателей повысился.

Однако теперь, в условиях начинающейся глобальной депрессии, идея минимального базисного дохода вновь набирает сторонников среди представителей политического и экономического истеблишмента. Они считают, что эпидемия коронавируса реально угрожает социально-экономической стабильности Западной Европы. В Италии, Португалии и Великобритании парламенты уже рассматривают возможность предоставления гарантированного минимального дохода. Британский министр финансов Риши Сунак отвергает пока эту идею, считая ее неадекватным ответом на сложившуюся в результате эпидемии ситуацию. Против безусловного универсального дохода выступает и президент Франции Эмманюэль Макрон

Тем не менее принцип гарантированного прожиточного минимума находит все большую поддержку в западноевропейских странах. В Германии уже подошли достаточно близко к реализации этой концепции. Введенная еще канцлером Герхардом Шредером система Hartz-IV является гибридом пособия по безработице и социальной помощи. Но эта реформа стала также своего рода социальной ловушкой, поскольку попавший в систему Hartz-IV человек становится пожизненным получателем некоего минимума средств, что приучает к иждивенчеству и лишает стимула к активной профессиональной деятельности. Всего немецкому государству этот пакет помощи обходится в 20 миллиардов евро ежегодно, его получают около 7 миллионов человек, из которых 55% имеют мигрантские корни.

Основы нынешних социальных систем Запада были заложены сразу после Второй мировой войны. После столетий классовых войн на смену «дикому капитализму» пришло социально ориентированное «государство благоденствия» (welfare state), обеспечивавшее щедрую помощь безработным, больным, пенсионерам и матерям-одиночкам. Несмотря на чередование экономических подъемов и кризисов, оно просуществовало более 70 послевоенных лет.

Теперь, по мнению экономиста Оксфордского университета Даниэля Зюскинда, настало время более решительных шагов, а именно внедрения универсального базисного дохода (УБД). Британский исследователь Энтони Пейнтер также считает, что коронавирус вскрыл неспособность нынешних систем обеспечить экономическую безопасность Европы: трудящиеся должны ответить на непростой вопрос, что важнее — работа, семья или собственное здоровье. Введение безусловного базисного дохода поможет решить эту дилемму, а заодно спасти западную демократию.

Что представляет собой универсальный базовый доход в чистом виде? Он означает, что все граждане, независимо от уровня благосостояния, получают общенациональный прожиточный минимум. Есть и более мягкие варианты, — когда всем членам общества предоставляются бесплатные образование, медицина и транспорт.