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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях заявил, что вместе с ростом цен на нефть можно говорить о несбывшихся надеждах некоторых стран на ослабление России.

«Расчёты в отдельных столицах, что «ослабленная вирусом и падением цены на нефть» Россия откажется от Крыма и забудет о Донбассе, оказались дважды биты. Это было изначально невозможно. А теперь можно хоронить и надежды на ослабление России», — написал он.

Ранее «СП» сообщала, что утром 8 июня цена нефти марки Brent впервые с начала марта 2020 года превысила показатель в 43 доллара.