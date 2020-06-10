Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Китай объединились против американских санкций 

Lenta.ru и ещё 1 21 минуту назад
Россия и Китай объединились против США
Фото: ТАСС
Россия и Китай приступили к выработке совместной позиции по заявлению США о возможности повторного наложения санкций на Иран. Об этом сообщает Reuters.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И направили письма 15 странам-членам Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу. В своем послании Лавров отметил, что действия США «нелепы и безответствены».
Вашингтон заявил о намерении ввести в действие положение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о наложении повторных санкций на Иран в случае нарушения соглашения с его стороны, если страны-члены ООН откажутся продлить эмбарго на поставку вооружений в Исламскую Республику. Однако президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из СВПД, назвав соглашение «худшей сделкой в истории».
Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности, выступают против продления эмбарго.
«США, которые больше не являются участником СВПД, не имеют права требовать от Совета Безопасности применения данного положения», — подчеркнул в своем письме Ван И.
Ранее Китай и Россия совместно выступили против попытки американцев обсудить на международной площадке ситуацию вокруг Гонконга. Действия США были расценены как попытка вмешательства во внутренние дела КНР.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Последние новости
Предсказан новый аспект жизни российских дачников после пандемии Предсказан новый аспект жизни российских дачников после пандемии Описана жизнь влюбленных в России после пандемии Описана жизнь влюбленных в России после пандемии Михаила Ефремова взяли под домашний арест Михаила Ефремова взяли под домашний арест
Комментарии 6
Политика , В мире , Конфликты , Сергей Лавров , Антониу Гутерреш , Дональд Трамп , Совбез ООН , ООН , Иран , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение