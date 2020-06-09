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Автограф Владимира Путина продадут на аукционе в Петербурге 

ТК «Звезда» 9 минут назад
Автограф Владимира Путина продадут на аукционе
Фото: pixabay.com
Предварительная цена лота составляет 40-50 тысяч рублей.
В ближайшую среду в Санкт-Петербурге на крупном аукционе Российского аукционного дома должен будет уйти с молотка автограф российского лидера Владимира Путина. Такая информация представлена в пресс-релизе организации.
На торги будет выставлен автограф президента 1995 года — времени, когда действующий глава государства находился на посту председателя комитета по внешним связям мэрии Северной столицы.
Подпись была поставлена на регистрации совместного предприятия, которые в тот период обязательно проходили через данный орган власти. Владелец документы получил их от своих родителей, являвшихся учредителями зарегистрированной компании.
Предварительная цена лота составит приблизительно 40-50 тысяч рублей.
Самым дорогим объектом, выставленным на продажу в рамках предстоящего аукциона, станет автограф отечественного писателя Федора Достоевского, оставленный на книги его авторства. Начальная оценка лота составляет 5,5–5,7 миллионов рублей.
Ранее Роман Обрамович приобрел на аукционе один из четырех оригиналов знаменитого полотна Эдварда Мунка «Крик» за 120 миллионов долларов.
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Политика , Общество , Федор Достоевский , Владимир Путин
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