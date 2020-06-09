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ЦИК утвердил порядок голосования по конституции 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
ЦИК утвердил порядок голосования по конституции
Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил ТАСС во вторник, что комиссия 2 июня утвердила порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, в котором содержится четкая информация о голосовании до 1 июля, никакого досрочного голосования организовывать не планируется.
Ранее издание РБК сообщало, что власти РФ якобы рекомендовали регионам создать условия для широкого использования досрочного голосования по конституции. По данным источников издания, субъектам необходимо построить работу таким образом, чтобы обеспечить возможный высокий процент проголосовавших в течение всех семи дней голосования.
"Мы приняли порядок общероссийского голосования 2 июня в окончательном виде, а обсуждали его давным-давно. И там в этом документе четко прописано, когда начинается голосование. Голосование начинается за шесть дней до основного дня голосования — 25 июня. И тайны из этого никто никакой не делал абсолютно", — сказал Булаев.
По его словам, "это не является досрочным голосованием, как некоторые пишут". "Досрочное голосование было и кое-где есть на муниципальных выборах, когда конкретный человек в силу разных обстоятельств приходит в комиссию и говорит: я не могу проголосовать в день голосования, поскольку уезжаю или есть иная уважительная причина. Ему можно досрочно проголосовать. А в данном случае, голосование до дня голосования — и голосуют люди в ящик для голосования", — отметил зампред ЦИК.
Он подчеркнул, что комиссией также определен порядок хранения всех бюллетеней. "Он жесткий и подконтролен всем членам комиссии и наблюдателям. И единственной причиной такого решения является желание сделать голосование удобным и безопасным. Коллег-экспертов, выражающих обеспокоенность по этому поводу, прошу изучить опыт и других стран, в том числе и тех, о которых они пишут с придыханием. В России существует и регистр избирателей, и технология "Мобильный избиратель", позволяющие избежать каких-либо неточностей в списках избирателей, тем более фальсификаций", — заключил Булаев.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.
Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.
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Политика , Кавказ , Николай Булаев , Владимир Путин , Совет Федерации , Центризбирком России , РБК , ИТАР-ТАСС
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