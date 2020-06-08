Путина пригласили в «Дом милосердия» под Ярославлем

Президента РФ Владимира Путина пригласили заехать на чай с пирогами в "Дом милосердия" в одном из ярославских поселков, а сотрудница организации, поздравляя всех соцработников с профессиональным праздником, пожелала здоровья, добра и зарплат побольше.

Президент в понедельник по видеосвязи поговорил с социальными работниками госучреждений и НКО. Одной из участниц встречи стала Валентина Сопова — сотрудница благотворительной организации "Дом милосердия кузнеца Лобова", который работает в Ярославской области. Она рассказала о работе организации в период эпидемии коронавируса и о планах участвовать в конкурсе на соискание президентского гранта.

"Вот так работаем, ждем вас в гости. Вы к нам собирались приехать в тот раз, но немножко не доехали. Так что приезжайте — чайку попьем, пирожков поедим", — предложила она, обращаясь к Путину.

Тот поблагодарил за приглашение, пожелал всего самого доброго и работникам, и подопечным "Дома милосердия". Он также поздравил сотрудников организации с профессиональным праздником — Днем социального работника.