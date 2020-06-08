Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путина пригласили на чай с пирогами в «Дом милосердия» под Ярославлем 

РИА Новости 2 часа назад
Путина пригласили в «Дом милосердия» под Ярославлем
Фото: РИА Новости
Президента РФ Владимира Путина пригласили заехать на чай с пирогами в "Дом милосердия" в одном из ярославских поселков, а сотрудница организации, поздравляя всех соцработников с профессиональным праздником, пожелала здоровья, добра и зарплат побольше.
Президент в понедельник по видеосвязи поговорил с социальными работниками госучреждений и НКО. Одной из участниц встречи стала Валентина Сопова — сотрудница благотворительной организации "Дом милосердия кузнеца Лобова", который работает в Ярославской области. Она рассказала о работе организации в период эпидемии коронавируса и о планах участвовать в конкурсе на соискание президентского гранта.
"Вот так работаем, ждем вас в гости. Вы к нам собирались приехать в тот раз, но немножко не доехали. Так что приезжайте — чайку попьем, пирожков поедим", — предложила она, обращаясь к Путину.
Тот поблагодарил за приглашение, пожелал всего самого доброго и работникам, и подопечным "Дома милосердия". Он также поздравил сотрудников организации с профессиональным праздником — Днем социального работника.
"Спасибо, и всех я тоже поздравляю. Потому что работают одни женщины. И всем добра, здоровья и зарплаты побольше", — ответила женщина.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Последние новости
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Комментарии
Политика , Владимир Путин , Ярославль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США решили распустить полицию
В США решили распустить полицию
России предрекли скорую победу над НАТО
России предрекли скорую победу над НАТО
Захаровой присвоен новый дипломатический ранг
Захаровой присвоен новый дипломатический ранг
Трамп связал падение своего рейтинга с Россией
Трамп связал падение своего рейтинга с Россией
Вторая дочь Анджелины Джоли решила сменить пол
Вторая дочь Анджелины Джоли решила сменить пол
Видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Ким Чен Ын удивил необычным внешним видом
Ким Чен Ын удивил необычным внешним видом
В мире Азия
Стала известна судьба масочного режима в Москве
00:16
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение