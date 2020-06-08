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Путин поручил создать единый портал для поиска вакансий 

RT на русском и ещё 15 59 минут назад
Путин поручил создать единый портал для поиска вакансий
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать интернет-портал для размещения и поиска вакансий.
«Правительству России проработать вопросы, касающиеся создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости, в том числе о работе временного характера, и оформления соответствующих правоотношений», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад премьер-министра России Михаила Мишустина по соответствующей теме должен быть сделан до 1 июля 2020 года.
Ранее Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
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