Путин подписал закон о едином регистре населения России

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, который объединит сведения из государственных и муниципальных информационных ресурсов о населении страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в регистр войдут паспортные данные, сведения о семейном положении, родственных связях, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН. Ранее замглавы Федеральной налоговой службы Виталий Колесников пояснил, что единый регистр сведений о населении не будет содержать биометрических данных граждан. «Этот реестр содержит только те сведения, которые чётко и закрытым списком обозначены в статье 7 законопроекта: здесь нет медицинских сведений, здесь нет сведений о личности, никаких свойств личности, здесь нет налогов, нет доходов, нет имущества, тем более здесь нет никаких биометрических данных», — указал он.

Различные ведомства смогут запрашивать в регистре необходимую им информацию, в том числе о доходах граждан, а людям будет проще оформить различные документы и справки. Не придётся несколько раз подавать одни и те же документы в разные структуры.

Как подчеркнула ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , «регистр не собирает новые данные о гражданах, а лишь консолидирует имеющуюся информацию». «Он крайне необходим для оказания социальной адресной помощи семьям», — сказала Матвиенко.

Что касается справедливых опасений о возможности утечки данных, Налоговый кодекс предусматривает ответственность вплоть до уголовного наказания за разглашение данных, подчеркнула Валентина Матвиенко.