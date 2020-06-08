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Президент подписал закон о едином регистре сведений о населении России 

Парламентская газета и ещё 3 1 час назад
Путин подписал закон о едином регистре населения России
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, который объединит сведения из государственных и муниципальных информационных ресурсов о населении страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Оператором информационной системы будет Федеральная налоговая служба.
Согласно документу, в регистр войдут паспортные данные, сведения о семейном положении, родственных связях, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН. Ранее замглавы Федеральной налоговой службы Виталий Колесников пояснил, что единый регистр сведений о населении не будет содержать биометрических данных граждан. «Этот реестр содержит только те сведения, которые чётко и закрытым списком обозначены в статье 7 законопроекта: здесь нет медицинских сведений, здесь нет сведений о личности, никаких свойств личности, здесь нет налогов, нет доходов, нет имущества, тем более здесь нет никаких биометрических данных», — указал он.
Различные ведомства смогут запрашивать в регистре необходимую им информацию, в том числе о доходах граждан, а людям будет проще оформить различные документы и справки. Не придётся несколько раз подавать одни и те же документы в разные структуры.
Как подчеркнула ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, «регистр не собирает новые данные о гражданах, а лишь консолидирует имеющуюся информацию». «Он крайне необходим для оказания социальной адресной помощи семьям», — сказала Матвиенко.
Что касается справедливых опасений о возможности утечки данных, Налоговый кодекс предусматривает ответственность вплоть до уголовного наказания за разглашение данных, подчеркнула Валентина Матвиенко.
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Комментарии 2
Политика , Другое , Валентина Матвиенко , Виталий Колесников , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Совет Федерации
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