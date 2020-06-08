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Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом 

Алиса Селезнёва 45 минут назад
Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом
Фото: РИА Новости
По словам президента России Владимира Путина, выдержать испытание коронавирусам россиянам помогли приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию. Об этом пишет ТАСС.
«Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия. Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», — подчеркнул глава государства на онлайн-встрече с соцработниками госучреждений и НКО.
Президент России также поблагодарил соцработников «за деятельное участие в защите наших граждан от коронавируса».
Путин дал кабмину новые поручения по COVID-19
«Рамблер» писал, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 9 июня снимается режим самоизоляции и пропускной режим, введенные из-за пандемии коронавируса.
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Политика , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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