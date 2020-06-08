Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом 

Все новости на карте

По словам президента России Владимира Путина, выдержать испытание коронавирусам россиянам помогли приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию. Об этом пишет ТАСС.

«Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия. Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», — подчеркнул глава государства на онлайн-встрече с соцработниками госучреждений и НКО.

Президент России также поблагодарил соцработников «за деятельное участие в защите наших граждан от коронавируса».