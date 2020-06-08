«России еще не поздно пойти на уступки Японии»

Carnegie Moscow Center (Россия) . Но до его ухода с поста премьера осталось около года, и поэтому у России мало времени. Пока еще есть возможность, ей стоит пойти на некоторые уступки Японии. Конечно, никто не говорит о возврате Курильских островов, подчеркивает автор публикации. Япония никогда не была так дружелюбна к России , как при Абэ, уверен эксперт. Но до его ухода с поста премьера осталось около года, и поэтому у России мало времени. Пока еще есть возможность, ей стоит пойти на некоторые уступки Японии. Конечно, никто не говорит о возврате Курильских островов, подчеркивает автор публикации.

Вот уже несколько лет отношения России с Японией развиваются на удивление выгодным для Москвы образом. Несмотря на общую конфронтацию с Западом, Токио засыпает ее все новыми предложениями экономического и политического сотрудничества, хотя с российской стороны не следует никаких встречных уступок — скорее наоборот, позиция Москвы по Курильским островам стала только жестче.

Это можно было бы назвать успехом России, но разве что тактическим. А в долгосрочной перспективе сохранение нынешнего курса чревато для Москвы серьезными стратегическими потерями на японском направлении.

Двойной просчет Абэ

Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ — самый пророссийский японский лидер за всю историю отношений. За годы у власти он встречался с Владимиром Путиным 27 раз, а с апреля 2013 года целых 11 раз был в России с визитом, в том числе четырежды ездил на Восточный экономический форум во Владивостоке

Абэ предложил масштабный план сотрудничества с Россией из восьми пунктов, создал специальный пост министра по связям с Россией и дал понять, что в споре о Курилах готов ограничиться двумя островами, хотя Япония традиционно претендовала на четыре. Никогда раньше японские лидеры не занимали столь дружелюбных позиций по отношению к Москве — тем более в период конфронтации России с главным союзником Японии — США

Конечно, Абэ делает все это не из сентиментальности. У него две четкие цели: успеть разрешить территориальный спор с Россией, пока он у власти, и ослабить российские связи с Китаем , который в Токио считают главной угрозой для Японии. Хотя в целом первая цель — это лишь необходимое условие для успешного достижения второй.

Тем не менее, несмотря на старания Абэ, Японии не удалось продвинуться ни к одной из этих целей. Стороны так и не приблизились к соглашению о статусе спорных островов, а сотрудничество России и Китая становится только теснее, в том числе и в военной сфере.

Можно сказать, что это проблемы Абэ, а не России — это он просчитался, наивно поверив, что если предложит Путину дружбу и экономическое сотрудничество, то Москва в обмен пойдет на уступки по Курилам. Но в будущем провал Абэ может обернуться для России немалыми сложностями в отношениях с Японией, потому что японский премьер не просто не получил желаемых результатов, но и оказался унижен.

Безответная дружба

В ответ на дружественные жесты Токио Москва не торопится соблюдать принятый в дипломатии принцип взаимности. Например, если Абэ приедет на парад Победы 24 июня, то это будет двенадцатый визит японского премьера в Россию с 2013 года. Путин за это время посетил Японию всего дважды, причем один раз из-за саммита G20 в Осаке в 2019 году.

Главный визит Путина в Японию состоялся в декабре 2016 года, когда Абэ принял российского лидера в своем родном городе в префектуре Ямагути. Раньше Абэ никогда не приглашал других глав государств в родной город, даже президента США.

Путин в ответ на такой особый подход опоздал в Ямагути почти на три часа, и это в стране, где очень ценят пунктуальность. Мало того, несмотря на то, что японская сторона явно была настроена на прорыв, российский президент сразу показал, что не расположен что-то всерьез обсуждать, заявив, что «лучше сильно не уставать» во время переговоров.

Когда Абэ посещал Россию, то почестей, наоборот, было совсем немного. Например, в сентябре 2019 года, когда он приехал во Владивосток на Восточный экономический форум, Путин решил использовать именно этот момент, чтобы по видеосвязи открыть крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод на Шикотане.

Для Японии, претендующей на этот курильский остров, это было совершенно неприемлемо — ведь всего годом ранее, в ноябре 2018-го, Абэ и Путин договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе совместной декларации 1956 года. А в этой декларации прямо указано, что Москва соглашается передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

Последней каплей для Японии стало решение Кремля внести в Конституцию поправку о недопустимости действий и призывов, связанных с отчуждением части территории РФ. Источники в президентской администрации сообщили японским СМИ, что Японии не о чем беспокоиться, потому что поправка разрешает переговоры о «делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы».

Но понятно, что поправка неизбежно станет еще одним препятствием на пути и без того маловероятного разрешения территориального спора с Японией. И включили ее без всякого учета отношений с Японией, да и вообще без особой необходимости — просто чтобы привлечь дополнительные голоса на плебисците о дополнительных президентских сроках для Путина.

Новый премьер

Скорее всего, большая часть российского общества поддерживает жесткую позицию Кремля в отношениях с Японией. Да и было бы странно сочувствовать наивности Абэ — он опытный политик, должен понимать, что к чему. Тем не менее России стоит учесть, что унизительный провал Абэ может надолго отравить двусторонние отношения, что осложнит жизнь обеим странам.

Срок полномочий Абэ подходит к концу. Он истекает в сентябре 2021 года, а возможно, и раньше — если популярность Абэ продолжит падать из-за экономических последствий коронавируса. Новый премьер учтет успехи и неудачи Абэ, поэтому вряд ли продолжит дружелюбную политику на российском направлении.

Скорее всего, следующим главой японского правительства станет Фумио Кисида. На посту министра иностранных дел в 2012-2017 годах он добросовестно следовал курсу Абэ в отношении России, хотя не был с ним полностью согласен. Например, после ухода из правительства Кисида заявил, что не понимает решения Абэ убрать из «Синей книги» предложение, где прямо говорится, что «северные территории» (то есть Южные Курилы) принадлежат Японии. «Синяя книга» публикуется ежегодно и, по сути, представляет собой внешнеполитическую доктрину Японии.

Другой потенциальный кандидат в премьеры — Сигэру Исиба. Он занимал пост министра обороны в 2007-2008 годах. Исиба тоже сторонник более жесткой линии в отношениях с Россией. Например, Абэ настоял на том, чтобы правительство Японии перестало называть спорные острова «исконной территорией… под незаконной оккупацией Россией», а Исиба продолжает использовать эти формулировки.

Смягчить не поздно

Смена курса в отношениях Японии с Россией — совсем не такое малозначительное событие, как может показаться. Да, план Абэ по экономическому сотрудничеству из восьми пунктов не дал впечатляющих результатов, но был далеко не бесполезен. Например, в сентябре 2019 года японский консорциум договорился о покупке 10% акций «Арктик СПГ-2» у «Новатэка» . В консорциум вошли Mitsui & Co и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC), но без поддержки японского правительства сделка бы не состоялась — 75% стоимости акций покрыл госбюджет.

У плана были и политические выгоды. Например, Япония не поддержала попытки Вашингтона изолировать Россию и не стала вводить серьезные санкции после украинского кризиса 2014 года, а также не выслала российских дипломатов после покушения на Скрипаля в Британии в 2018 году.

Несмотря на все проблемы, Япония остается третьей экономикой мира и сохраняет сильные позиции в важных технологических секторах. У многих японских компаний накоплены внушительные финансовые резервы. С такими данными Япония могла бы стать важным источником инвестиций для развития российского Дальнего Востока, а также уравновесить растущую зависимость России от Китая в условиях, когда потепление с Западом маловероятно.

Поэтому для России еще не поздно пойти на некоторые уступки Абэ, которые позволят ему утверждать, что его курс не был провальным и его стоит хотя бы отчасти продолжить. Конечно, это не значит, что России нужно отказаться от Курильских островов — есть куда менее радикальные шаги.

Например, Россия может расширить безвизовый режим, которым сейчас пользуются ранее жившие на Курильских островах японцы для поездок туда на корабле каждое лето. Запланированные на этот год поездки отложили из-за коронавируса — их стоит восстановить, когда ситуация нормализуется.

Также Москва могла бы откликнуться на просьбу Токио установить регулярное авиасообщение между Японией и Курильскими островами. Полеты начались в 2017 году, но пока остаются только чартерными. Можно разрешить японцам посещать все японские кладбища на Курильских островах, потому что некоторые из них до сих пор закрыты для посещения.

Пространство для сотрудничества есть и в области совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В 2016 году Путин согласился начать переговоры по этой теме, но прошло уже четыре года, а конкретных результатов до сих пор нет. Дело в том, что Россия настаивала, что проекты могут осуществляться только под российской юрисдикцией. А Япония не может принять это условие, поскольку оно означало бы признание российского суверенитета над островами. Решить проблему мог бы более гибкий и компромиссный подход, который позволил бы осуществлять совместные проекты, не втягивая в них вопросы суверенитета.

Такие шаги были бы сейчас очень кстати — экономике Курильских островов не помешает дополнительная поддержка в момент, когда падение цен на нефть сократило бюджет Сахалинской области. Но еще важнее, что ценой небольших уступок Россия может смягчить разочарование и раздражение от неудавшегося сближения с Москвой, которые могут возобладать в японском правительстве после ухода Абэ.