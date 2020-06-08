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Кадыров поможет женихам выкупить невест в Чечне 

Алиса Селезнёва и ещё 2 6 минут назад
Кадыров поможет 207 женихам выкупить невест
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги 207 женихам, которые не смогли собрать выкуп за невесту из-за пандемии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.
По словам представителя муфтията, списки желающих сочетаться браком, но имеющих финансовые затруднения, были сформированы во всех районах республики по поручению Кадырова.
«Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», — пояснил представитель ДУМ.
В муфтияте пояснили, что семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершения обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег — урду.
Из-за пандемии за невестой могут ехать только две машины, круг участников торжеств ограничен только ближайшими родственниками, подчеркнули в ДУМ.
«Рамблер» писал, что в Чечне действует строгий карантин, введенный из-за распространения коронавируса. Жители республики могут выходить из дома только при наличии пропуска.
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Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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