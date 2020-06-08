В Совфеде оценили проект о почасовой оплате труда 

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Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда.

«Разговор о переходе на почасовую систему оплаты труда ведётся не первый год. И вопросы, связанные с повышением минимального размера оплаты труда, у нас велись на протяжении последних 18, наверное, лет, а, может быть, и больше. Сейчас… ситуация на рынке труда достаточно серьёзно видоизменится, появятся такие виды как работа на удалении, и вполне возможно, что эта инициатива может найти своё отражение в новой системе трудовых отношений, — отметил Рязанский.

Согласно инициативе, он будет применяться при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени.