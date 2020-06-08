Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин дал срочное поручение Росавиации 

Павел Тиунов и ещё 15 26 минут назад
Мишустин дал срочное поручение Росавиации
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил руководству Росиавиации и Роспотребнадзора изучить варианты возобновления авиасообщения России с другими странами, сообщает ТАСС. Результаты работы должны быть представлены главе правительства уже сегодня 8 июня.
В документе, имеющемся в распоряжении агентства, сказано, что в кабмин должны быть направлены несколько «сценариев развития отрасли» после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также меры поддержки авиакомпаний, которые должны быть приняты в соответствии с каждым вариантом развития событий.
Отмечается, что ответственными за работу названы Росавиация и Роспотребнадзор. Со стороны правительства поручение будут курировать вице-пермьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Ассоциации туроператоров России заявили, что возобновление авиасообщения России с иностранными государствами запланировано на 15 июля. Предполагается, что с этой даты российские самолеты начнут летать в 8 стран СНГ. Впоследствии, с 1 августа, авиасообщение будет возобновлено с ещё 7 странами Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Какими именно — пока не известно. Однако в АТР отмечают, что это будут скорее всего столицы стран, наиболее популярных у российских туристов.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Комментарии
Политика , Татьяна Голикова , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Ассоциация туроператоров России , Росавиация , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ рассекретили стоимость зарубежной недвижимости звезд
СМИ рассекретили стоимость зарубежной недвижимости звезд
Мать каннибала Зверева пожаловалась на травлю
Мать каннибала Зверева пожаловалась на травлю
«Сочная красавица»: в сети обсуждают фото Седоковой
«Сочная красавица»: в сети обсуждают фото Седоковой
В НАТО назревает крупный скандал
В НАТО назревает крупный скандал
Виталина снова оскорбила память Норкиной
Виталина снова оскорбила память Норкиной
Видео
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение