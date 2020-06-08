Мишустин дал срочное поручение Росавиации 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил руководству Росиавиации и Роспотребнадзора изучить варианты возобновления авиасообщения России с другими странами, сообщает ТАСС. Результаты работы должны быть представлены главе правительства уже сегодня 8 июня.

В документе, имеющемся в распоряжении агентства, сказано, что в кабмин должны быть направлены несколько «сценариев развития отрасли» после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также меры поддержки авиакомпаний, которые должны быть приняты в соответствии с каждым вариантом развития событий.