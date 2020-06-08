Мишустин дал срочное поручение Росавиации 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил руководству Росиавиации и Роспотребнадзора изучить варианты возобновления авиасообщения России с другими странами, сообщает ТАСС. Результаты работы должны быть представлены главе правительства уже сегодня 8 июня.
В документе, имеющемся в распоряжении агентства, сказано, что в кабмин должны быть направлены несколько «сценариев развития отрасли» после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также меры поддержки авиакомпаний, которые должны быть приняты в соответствии с каждым вариантом развития событий.
Отмечается, что ответственными за работу названы Росавиация и Роспотребнадзор. Со стороны правительства поручение будут курировать вице-пермьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Ассоциации туроператоров России заявили, что возобновление авиасообщения России с иностранными государствами запланировано на 15 июля. Предполагается, что с этой даты российские самолеты начнут летать в 8 стран СНГ. Впоследствии, с 1 августа, авиасообщение будет возобновлено с ещё 7 странами Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Какими именно — пока не известно. Однако в АТР отмечают, что это будут скорее всего столицы стран, наиболее популярных у российских туристов.