В Совбезе рассказали о развитии Карелии 

Реализованные за последние несколько лет крупные проекты в Карелии — от экономики и социальной сферы до культуры — позволили создать условия для дальнейшего поступательного развития этого региона, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России

В понедельник исполняется 100 лет со дня образования Республики Карелия. 8 июня 1920 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял декрет об образовании из населенных карелами местностей Архангельской и Олонецкой губерний автономной области — Карельской трудовой коммуны (КТК). 25 июля 1923 года КТК постановлением ВЦИК была преобразована в Карельскую АССР.

В 2013 году указом президента России Владимира Путина была образована государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Госкомиссию возглавил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Деятельность комиссии в течение семи лет была нацелена на улучшение качества жизни населения Карелии, социально-экономическое развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательности и стимулирование деловой активности.

"В настоящее время Республика Карелия вышла на траекторию поступательного развития. За последние три года объем валового регионального продукта увеличился на 2,2%, рост промышленного производства оставил более 5%, уровень реальной заработной платы вырос на 15%, создано более 7,9 тысяч новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

В Карелии выполнены крупные инвестиционные проекты, модернизированы промышленные предприятия, что позволило значительно увеличить объемы доходов регионального бюджета (рост составил более 38%) и при этом не только сократить объем государственного долга республики, но и увеличить на 5,4 миллиардов рублей социальные расходы, отмечается в сообщении.

Как ранее подчеркнул Патрушев в своем поздравлении жителям Карелии по случаю юбилея, поставленные президентом России задачи по улучшению качества жизни населения и развитию социальной инфраструктуры республики во многом выполнены.

Так, новое дыхание получила карельская промышленность: возрождено производство на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, проведена комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината , модернизированы предприятия "Петрозаводскмаш" и "Карельский окатыш".

Строительство нового здания аэропорта в Петрозаводске, получившего также современное радионавигационное оборудование, ремонт автомобильных дорог, мостов, железнодорожных вокзалов и путей способствовало улучшению транспортной доступности региона и повысило инвестиционную и туристическую привлекательность Карелии.

В республике улучшены условия для занятия физкультурой и спортом, построено президентское кадетское училище, открыт республиканский перинатальный центр, отремонтированы больницы и поликлиники, введены в строй новые фельдшерско-акушерские пункты, детские сады.