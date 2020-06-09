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В Чехии отреагировали на скандал с высылкой дипломатов 

Алиса Селезнёва и ещё 33 18 минут назад
Высланные из Чехии дипломаты прилетели в Москву
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек заявил, что утечка данных не позволила спокойно разобраться в ситуации с якобы привезенным в страну ядом и привела к высылке российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что ранее отношения России и Чехии обострились после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. В чешских СМИ появилась информация о человеке, якобы прибывшем из России с ядом, чтобы отравить главу шестого района Праги Ондржея Коларжа, настаивавшего на демонтаже. В МИД России эту информацию назвали фейком.
Однако Чехия объявила двух дипломатов из России персонами нон грата.
По словам пресс-секретаря чешского президента, утечка секретных данных в СМИ не позволила спокойно разобраться в ситуации.
«Важнейшая трудность, которая требует решения на будущее, это тот факт, что в Чехии происходит утечка секретных данных в СМИ. И не только секретных материалов, но и, например, дипломатической информации. Это подтверждает данное дело», — пояснил Йиржи Овчачек.
Он также подчеркнул, что, «если бы все дело проходило в закрытом режиме, если бы тайная служба или полиция имели достаточно времени спокойно все расследовать», то Чехия «не оказалась бы в такой ситуации, в которой находится» сейчас.
При этом высылку российских дипломатов Овчачек назвал «единственно возможным» решением.
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Комментарии
Политика , В мире , Милош Земан , Йиржи Овчачек , Иван Конев , МИД , Чехия
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