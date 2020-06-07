Названы цели России в ливийском конфликте 

Россия нацелена на создание военной базы в Ливии и на противодействие США в регионе. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на показания российских агентов, попавших в плен правительственных сил Ливии.

Константин Александров. В Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что сотрудники одной из российских частных военных компаний занимались в стране сбором информации о военной и экономической ситуации в регионе. На допросе Максим Шугалей и Самер Суэйфан заявили, что им была поставлена задача добиться избрания лояльных России кандидатов на выборах в Ливии, в случае проведения голосования. Мужчинам якобы помогали двое других российских агентов — Александр Прокофьев

У россиян изъяли мобильные телефоны и компьютеры, в которых найдены документы, свидетельствующие о том, что Россия планировала создать в Ливии военную базу и помешать аналогичным планам США, отмечает агентство. Кроме того, агенты «прилагали усилия к тому, чтобы Россия смогла обеспечить полный контроль над ливийской нефтяной и газовой промышленностью».

Ранее сообщалось, что российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера покинула город Бани-Валид в Ливии после того, как армия фельдмаршала Халифы Хафтара потерпела поражение под Триполи. Москва отрицает причастность к действиям ЧВК.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в Ливии и решении выйти из Схиратского соглашения. Уточнялось, что именно по нему было ранее сформировано ПНС. В настоящий момент армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.