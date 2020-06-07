«Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны…» — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, американский дипломат требует от немцев отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией и переориентироваться на энергоносители США.

Ранее в США приняли закон о санкциях против газопровода «Северный поток 2». На днях стало известно, что Вашингтон рассматривает новые штрафные меры против компаний, имеющих отношение к прокладке российского газопровода.