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Захарова заявила об угрозах США Германии 

Майк Габриелян 15 минут назад
Посол США в Германии оказывает колоссальное давление на власти страны, требуя изменить энергетическую политику. Доходит до угроз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны…» — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Предсказана дата запуска «Северного потока-2»
По её словам, американский дипломат требует от немцев отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией и переориентироваться на энергоносители США.
Ранее в США приняли закон о санкциях против газопровода «Северный поток 2». На днях стало известно, что Вашингтон рассматривает новые штрафные меры против компаний, имеющих отношение к прокладке российского газопровода.
Как сообщал «Рамблер», в Германии раскритиковали новые американские санкции против «Северного потока-2» и призвали защитить суверенитет ЕС от США.
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , ЕС , Германия , США
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