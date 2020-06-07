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Путин поздравил экс-канцлера Австрии Шюсселя с юбилеем 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Путин поздравил экс-канцлера Австрии Шюсселя
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил с 75-летием бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя.
Шюссель был канцлером Австрии с 2000 по 2007 годы.
"Своей деятельностью на посту федерального канцлера и других ответственных должностях вы снискали высокий авторитет среди соотечественников и за рубежом. В России вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", — отметил Путин в телеграмме, текст которой опубликовал в Facebook посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Тепло вспоминаю наши встречи, содержательные беседы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго", — говорится в поздравлении российского лидера.
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Политика , Вольфганг Шюссель , Владимир Путин , Австрия
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