Большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию 

По его словам, почти все социологические исследования свидетельствуют о том, что поддержка населением поправок в Конституцию превалирующая. Официальный представитель Кремля констатировал очень высокую общественную активность при обсуждении поправок, а также отметил тот факт, что большинство поправок были предложены к внесению в основной закон гражданами.

Кроме того, он отметил, что крупнейшие политические партии страны поддерживают поправки, а те, что пользуются меньшей поддержкой населения, могут высказывать различные точки зрения.

«Для президента чрезвычайно важно, чтобы именно граждане поддержали поправки», — подчеркнул Песков.

В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В мае Путин объявил, что голосование состоится 1 июля.