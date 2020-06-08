Большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию 

Большинство граждан России поддерживают поправки, предложенные к внесению в Конституцию. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, почти все социологические исследования свидетельствуют о том, что поддержка населением поправок в Конституцию превалирующая. Официальный представитель Кремля констатировал очень высокую общественную активность при обсуждении поправок, а также отметил тот факт, что большинство поправок были предложены к внесению в основной закон гражданами.
Кроме того, он отметил, что крупнейшие политические партии страны поддерживают поправки, а те, что пользуются меньшей поддержкой населения, могут высказывать различные точки зрения.
«Для президента чрезвычайно важно, чтобы именно граждане поддержали поправки», — подчеркнул Песков.
В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В мае Путин объявил, что голосование состоится 1 июля.