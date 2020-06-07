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МИД пообещал зеркальный ответ на высылки российский дипломатов из Чехии 

РИА Новости 53 минуты назад
В МИД России пригрозили Чехии
Фото: Reuters
Москва учтет высылку двух российских дипломатов при выстраивании отношений с Прагой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что ранее внешнеполитическое ведомство охарактеризовало решение Чехии как "недружественный и хамский поступок".
"Неприличный поступок. Но, конечно, будут и ответные меры", — сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Она пояснила, что Россия намерена принять зеркальные и асимметричные решения.
Накануне чешский премьер Андрей Бабиш сообщил о решении выслать двух российских дипломатов из страны. Председатель правительства аргументировал это тем, что сотрудники посольства якобы были связаны с историей о перевозке в Чехию яда рицина.
Позднее замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов рассказал РИА Новости, что объявленные персоной нон-грата россияне должны покинуть страну в течение 48 часов.
В конце апреля чешский еженедельник Respekt написал со ссылкой на источники в спецслужбах, в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд. По данным издания, он последовал в российское посольство.
В середине мая чешское ТВ заявил, что тот мужчина — исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Местные СМИ утверждали, что полиция взяла под охрану из-за него трех чешских политиков, связанных с переименованием площади перед дипмиссией в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом монумента советскому маршалу Ивану Коневу.
Посольство России опровергло сообщения о привезенном яде. Российские дипломаты назвали подобные обвинения "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию очередной уткой. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявлял, что никто не предъявил доказательство того, что российские граждане пытались кого-то отправить в Чехии.
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Политика , Андрей Бабиш , Борис Немцов , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Сергей Лавров , Иван Конев , МИД , РИА Новости , Москва , Прага , Чехия
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