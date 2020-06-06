Распад России ждут в Киеве: Пушков ответил Украине 

По словам сенатора, нынешний секретарь Совбеза Украины Данилов соревнуется с Турчиновым в бессмысленности заявлений.

«Тот тоже — чего только не предсказывал! И Крым вернут, и Донбасс вернут.. Но «распада России» не ждут ни в Берлине, ни в Париже, ни в Риме, ни в Пекине. Только в Киеве. И этим все сказано», — написал Пушков в Twitter.

В комментариях пользователи пишут, что киевские чиновники так не смогли справиться с проблемами в экономике и пытаются оправдать свою власть подобными «предсказаниями» и враждебной риторикой в адрес России.

«А что им ещё делать, только и остаётся разве что предсказывать, благо ресурс тут неисчерпаем».

«Укрозомби ТВ не смотрю и за чехардой у киевского "кормила власти" не слежу — не интересно, кто там ещё присосался — они все бесполезные враги народа и чужды всякого государствостроительства» — отмечают комментаторы.