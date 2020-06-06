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Распад России ждут в Киеве: Пушков ответил Украине 

Майк Габриелян и ещё 1 6 минут назад
Распад России ждут в Киеве: Пушков ответил Украине
Фото: ТАСС
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление очередного украинского политика, предсказывающего "скорый распад" России.
По словам сенатора, нынешний секретарь Совбеза Украины Данилов соревнуется с Турчиновым в бессмысленности заявлений.
«Тот тоже — чего только не предсказывал! И Крым вернут, и Донбасс вернут.. Но «распада России» не ждут ни в Берлине, ни в Париже, ни в Риме, ни в Пекине. Только в Киеве. И этим все сказано», — написал Пушков в Twitter.
В комментариях пользователи пишут, что киевские чиновники так не смогли справиться с проблемами в экономике и пытаются оправдать свою власть подобными «предсказаниями» и враждебной риторикой в адрес России.
«А что им ещё делать, только и остаётся разве что предсказывать, благо ресурс тут неисчерпаем».
«Укрозомби ТВ не смотрю и за чехардой у киевского "кормила власти" не слежу — не интересно, кто там ещё присосался — они все бесполезные враги народа и чужды всякого государствостроительства» — отмечают комментаторы.
Ранее Данилов заявил, выступая по ТВ, что распад России, как и «возвращение украинских территорий» произойдет в течение ближайших лет.
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Комментарии 128
Политика , Конфликты , Алексей Пушков , Киев , Республика Крым
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