РФ ответила на обвинения в поддержке беспорядков в США

Обвинения России в поддержке провокаторов во время беспорядков в США беспочвенны. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов , передает ТАСС.

«Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — отметил дипломат.

По его словам, Москва настроена на прагматичное сотрудничество с американской стороной.

Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. По ее словам, россияне могут подстрекать обе стороны протестующих при помощи соцсетей. Доказательств своих слов она не привела.

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.