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В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США 

Lenta.ru 44 минуты назад
РФ ответила на обвинения в поддержке беспорядков в США
Фото: Twitter
Обвинения России в поддержке провокаторов во время беспорядков в США беспочвенны. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.
«Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — отметил дипломат.
По его словам, Москва настроена на прагматичное сотрудничество с американской стороной.
Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. По ее словам, россияне могут подстрекать обе стороны протестующих при помощи соцсетей. Доказательств своих слов она не привела.
В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.
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Политика , Сюзан Райс , Анатолий Антонов , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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