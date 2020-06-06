Путин сделал новый шаг к «обнулению»

Президент России назначил новую дату для всенародного референдума по внесению поправок в российскую конституцию: те поправки, которые помогут ему еще на 16 лет оставаться главой государства.

Серьезность ситуации с коронавирусом в России , хоть и медленно, но все же становится менее острой. И в Кремле, наконец, сочли возможным вернуться к вопросу о вероятной дате референдума по конституционным поправкам, с помощью которых нынешний лидер России сможет сохранить за собой пост главы государства в ближайшем будущем.

Владимир Путин в ходе нескольких рабочих совещаний, с участием законодателей и высших официальных должностных лиц страны согласился с предложением вынести вопрос о сохранении за собой поста президента на всенародное рассмотрение 1 июля нынешнего года.

Обращаясь к присутствующим на совещании, политик, с давних пор занимающий пост главы государства, заявил, что счел возможным утвердить новую дату для всенародного референдума по правкам в Конституцию, изначально назначенную еще на апрель. Правда, при этом президент сделал оговорку — провести референдум будет возможно при условии, «если не вмешаются никакие неожиданные обстоятельства».

Понятно, что под «неожиданными обстоятельствами» подразумевается новое возможное обострение ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции — именно она помешала провести референдум в изначально назначенный срок, 22 апреля текущего года. Рассмотрение вопроса о новой дате референдума тогда было отложено на неопределенный срок, до того момента, когда осуществить его «позволит обстановка в стране».

Обстановка в стране в данный момент, которая до самого последнего времени оставалась неопределенной в связи с эпидемией, начала несколько стабилизироваться, и российские власти выражают уверенность, что стабилизация продолжится и в ближайшем будущем, что и позволит провести ранее намеченное всенародное голосование. Поправки в Конституцию позволят действующему президенту остаться во главе государства на значительно больший срок, чем предусматривает нынешний Основной закон страны. Правда, разумеется, в случае, если эти поправки будут «всенародно одобрены». Но и в том, что поправки действительно будут всенародно одобрены, по крайней мере, теми россиянами, кто решится принять участие в голосовании, российская власть, похоже, тоже не испытывает сомнений.

Анна Попова , глава Роспотребнадзора , организации, которая приобрела значительно больший политический вес в России в разгар пандемии COVID-19, заверила главу государства, что страна сможет в течение ближайшего месяца подготовиться к референдуму. По ее словам, масштабы эпидемии в стране действительно сокращаются, — прирост числа заболевших устойчиво снижается, в среднем, на 2% в день, и это позволяет говорить о том, что в борьбе с эпидемией в стране на самом деле наступил «переломный момент».

По расчетам специалистов, до 1 июля, то есть до новой назначенной даты всенародного голосования, как раз должны пройти еще два инкубационных периода действия инфекции, которые составляют ровно две недели. Они и должны окончательно подтвердить, что перелом действительно достигнут. В этом случае уровень снижения распространения COVID-19 на самом деле сохранится или даже продолжит снижаться, по более радужным прогнозам. Именно исходя из этого и было принято решение о том, что новая дата для всенародного референдума, 1 июля, является подходящим вариантом.

Согласно действующей Конституции, президент России может переизбираться на свой пост только один раз, то есть занимать свою должность не более двух сроков. Но с утверждением новых поправок действующий глава государства сможет продлить этот период на аналогичный срок, или, согласно ныне популярному выражению в стране, «обнулить» свои два срока, которые должны завершиться к 2024 году. И, таким образом, сохранить за собой власть до 2036 года.

Конечно, среди предложенных поправок в Основной закон страны есть и другие, помимо «обнуления» сроков полномочий действующего главы государства. Но всем ясно, что данный вопрос будет основным на предстоящем референдуме. Согласно ряду проведенных в стране исследований общественного мнения, большинство россиян намерены поддержать новый проект конституции, и, таким образом, перспектива сохранения за Владимиром Путиным высшей власти в стране до 2036 года выглядит вполне реальной. Реальной, однако, при двух условий. Первое состоит в том, что его еще раз должны переизбрать после истечения первого срока, а второе — в том, что неожиданное изменение в стране ситуации с коронавирусом не внесет новые коррективы в планы провести референдум согласно вновь утвержденной дате. Но если за исполнение первого условия можно поручиться, и текущая политическая ситуация в стране позволяет говорить об этом без сомнений, то насчет второго условия нельзя быть столь прочно уверенным. Поскольку никто не сможет дать гарантий того, что коронавирус не предусмотрел иного сценария для ближайшей политической истории России.