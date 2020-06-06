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Но глава государства с такими расчетами не согласился.

«Не-не-не, миллиард. По моим данным, миллиард двести миллионов стоит библиотека. Двести — от вас. Если вы говорите 600, где 400 миллионов?» — спросил Путин.

Цыденов ответил, что предстоит реконструкция старого здания.

«Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете. Я хотел немножко… Оказалось всё не так», — сказал Цыденов.

Видео диалога президента с главой Бурятии появилось в Сети.