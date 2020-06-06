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«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона 

Майк Габриелян и ещё 1 13 минут назад
Глава Бурятии Алексей Цыденов «потерял» 400 миллионов рублей, но их сразу нашел президент России Владимир Путин. На виртуальном совещании Цыденов доложил президенту, что на строительство и оснащение библиотеки правительство России выделило 615 миллионов рублей.
Но глава государства с такими расчетами не согласился.
«Не-не-не, миллиард. По моим данным, миллиард двести миллионов стоит библиотека. Двести — от вас. Если вы говорите 600, где 400 миллионов?» — спросил Путин.
Цыденов ответил, что предстоит реконструкция старого здания.
«Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете. Я хотел немножко… Оказалось всё не так», — сказал Цыденов.
Видео диалога президента с главой Бурятии появилось в Сети.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин рассказал о силе и величии России.
Политика , Видео , Владимир Путин , Алексей Цыденов , Правительство РФ , Республика Бурятия
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