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В РФ предупредили о провокациях НАТО на параде Победы 

Майк Габриелян и ещё 4 29 минут назад
Заместитель главы российского МИД Александр Грушко оценил вероятность провокаций НАТО во время парада Победы 24 июня.
В интервью ТАСС дипломат ответил на вопрос: «Существуют ли опасения, что альянс предпримет провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня?»
«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может…» — ответил Грушко.
Он напомнил, что в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая. Парад Победы в ознаменование 75-летия окончания Великой Отечественной войны состоится 24 июня. Торжественное мероприятие перенесли в связи с пандемией коронавируса.
Ранее «Рамблер» сообщал, почему лидеры Европы и США не могли решить, ехать ли в Москву на парад.
Политика , Армия , Видео , Александр Грушко , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС
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