В РФ предупредили о провокациях НАТО на параде Победы 

В интервью ТАСС дипломат ответил на вопрос: «Существуют ли опасения, что альянс предпримет провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня?»

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может…» — ответил Грушко.

Он напомнил, что в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая. Парад Победы в ознаменование 75-летия окончания Великой Отечественной войны состоится 24 июня. Торжественное мероприятие перенесли в связи с пандемией коронавируса.