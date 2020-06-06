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«Гнусная и подлая провокация со стороны Чехии» 

Майк Габриелян 7 минут назад
«Гнусная и подлая провокация со стороны Чехии»
Фото: ТАСС
В России на высшем уровне осудили пропагандистский фейк Чехии. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что власти этой восточноевропейской страны совершили гнусную провокацию, выслав российских дипломатов. Его цитирует РИА Новости.
«В целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей» — сказал Нарышкин.
По его словам, Россия примет ответные меры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Прага объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Имена дипломатов не уточнялись.
Откровенно враждебное решение связано с фейковой историей о российском дипломате, будто бы привезшим в Чехию опасный яд — рицин — чтобы отравить нескольких чешских политиков.
При этом официальных обвинений чешские власти не выдвигали, а фейк муссировался в местных СМИ со ссылкой на спецслужбы.
Чешское ТВ 10 мая заявило, что этот мужчина — и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.
Чешские СМИ утверждали, что из-за него находятся под охраной полиции три пражских политика. Они являются авторами идей о переименовании площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, установке памятника власовцам и сноса памятника маршалу Ивану Коневу.
Россия опровергла все домыслы о рицине. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что чехи не предъявили никаких доказательств.
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Политика , Борис Немцов , Сергей Нарышкин , Сергей Лавров , Иван Конев , МИД , РИА Новости , Чехия
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