«Гнусная и подлая провокация со стороны Чехии» 

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«В целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей» — сказал Нарышкин.

По его словам, Россия примет ответные меры.

Ранее «Рамблер» сообщал , что Прага объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Имена дипломатов не уточнялись.

Откровенно враждебное решение связано с фейковой историей о российском дипломате, будто бы привезшим в Чехию опасный яд — рицин — чтобы отравить нескольких чешских политиков.

При этом официальных обвинений чешские власти не выдвигали, а фейк муссировался в местных СМИ со ссылкой на спецслужбы.

Чешское ТВ 10 мая заявило, что этот мужчина — и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.

Чешские СМИ утверждали, что из-за него находятся под охраной полиции три пражских политика. Они являются авторами идей о переименовании площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова , установке памятника власовцам и сноса памятника маршалу Ивану Коневу