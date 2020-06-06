Захарова объяснила, почему лучше не летать за границу

Мария Захарова. Мир ещё не восстановил транспортную инфраструктуру, остановившуюся из-за эпидемии COVID-19, поэтому россиянам не рекомендовано ездить за границу. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ

«У этой позиции есть объективные причины. Здесь нет политики, хотя её всё время ищут, но её здесь нет. Просто мир ещё не восстановил привычную транспортную инфраструктуру», — пояснила официальный представитель МИД.

Захарова обратила внимание, что по всему миру заморожены не только авиаперевозки, но также ограничено автомобильное и железнодорожное движение, перекрываются внутренние границы. Это происходит во многих странах, и «это всё ещё наша реальность», констатировала она.

«Многие говорят: вот, мы слышали, там-то открыли границы, там-то сняли ограничения. Хочу обратить внимание: одно дело намерения и декларации, а другое дело — факты. Пока мы имеем дело только с заявлениями о будущих намерениях», — подчеркнула Мария Захарова.

Она допустила, что не все из этих намерений могут сбыться. «Эксперты и ученые не исключают второй волны инфекции, и даже при гипотетической возможности ее наступления весь мир должен быть „во всеоружии“, — считает Захарова.