Пушков упрекнул США в поддержке террористов 

Члена Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом. Сенатор ответил на публикацию бывшего посла на своей странице в Twitter.
Изначально Макфол прокомментировал видеозапись, на которой запечатлены американские полицейские без опознавательных знаков, привлеченные к поддержанию порядка на улицах во время массовых протестов.
"Это неправильно. Путин отправляет "маленьких зеленых человечков, чтобы захватывать территории. Мы так не делаем", — написал экс-посол.
В ответ на данную публикацию Алексей Пушков написал, что США оккупируют "целые страны, как это было в Ираке". Кроме того, сенатор обвинил Соединенные Штаты в поддержке джихадистов "в борьбе с законным правительством, как в Сирии".