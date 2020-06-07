Пушков упрекнул США в поддержке террористов 

Изначально Макфол прокомментировал видеозапись, на которой запечатлены американские полицейские без опознавательных знаков, привлеченные к поддержанию порядка на улицах во время массовых протестов.

"Это неправильно. Путин отправляет "маленьких зеленых человечков, чтобы захватывать территории. Мы так не делаем", — написал экс-посол.

В ответ на данную публикацию Алексей Пушков написал, что США оккупируют "целые страны, как это было в Ираке". Кроме того, сенатор обвинил Соединенные Штаты в поддержке джихадистов "в борьбе с законным правительством, как в Сирии".