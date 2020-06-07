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Пушков упрекнул США в поддержке террористов 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
Пушков упрекнул США в поддержке террористов
Фото: РИА Новости
Члена Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом. Сенатор ответил на публикацию бывшего посла на своей странице в Twitter.
Изначально Макфол прокомментировал видеозапись, на которой запечатлены американские полицейские без опознавательных знаков, привлеченные к поддержанию порядка на улицах во время массовых протестов.
"Это неправильно. Путин отправляет "маленьких зеленых человечков, чтобы захватывать территории. Мы так не делаем", — написал экс-посол.
В ответ на данную публикацию Алексей Пушков написал, что США оккупируют "целые страны, как это было в Ираке". Кроме того, сенатор обвинил Соединенные Штаты в поддержке джихадистов "в борьбе с законным правительством, как в Сирии".
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Политика , В мире , Конфликты , Массовые беспорядки , Убийство , Майкл Макфол , Алексей Пушков , Совет Федерации , Москва , США
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