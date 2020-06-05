Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США

Отношения Вашингтона и Берлина могут ухудшиться еще сильнее, заявил сенатор Алексей Пушков

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.

"Это еще не санкции, но уже ответная мера. Вероятно еще большее ухудшение отношений между Трампом и Меркель. Тут американская коса, похоже, все же нашла на германский камень", — написал парламентарий в Twitter.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, вводивший ограничительные меры против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2". В частности, из-за них остановила работы швейцарская Allseas, осуществлявшая прокладку газопровода.

Обещание Берлина ввести штрафные пошлины на газ из США, если они не откажутся от давления на Сев.поток-2, это еще не санкции, но уже ответная мера. Вероятно ещё большее ухудшение отношений между Трампом и Меркель. Тут американская коса, похоже, все же нашла на германский камень. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 5, 2020

В России в ответ заявили, что могут завершить проект самостоятельно, например, используя трубоукладчик "Академик Черский". Судно уже прибыло в Германию