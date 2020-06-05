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Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США
Фото: РИА Новости
Отношения Вашингтона и Берлина могут ухудшиться еще сильнее, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
"Это еще не санкции, но уже ответная мера. Вероятно еще большее ухудшение отношений между Трампом и Меркель. Тут американская коса, похоже, все же нашла на германский камень", — написал парламентарий в Twitter.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, вводивший ограничительные меры против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2". В частности, из-за них остановила работы швейцарская Allseas, осуществлявшая прокладку газопровода.
В России в ответ заявили, что могут завершить проект самостоятельно, например, используя трубоукладчик "Академик Черский". Судно уже прибыло в Германию
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Комментарии
Политика , В мире , США , Алексей Пушков , Бундестаг , Германия
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