МИД ответил на высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге , заявили в МИД

В ведомстве этот шаг назвали недружественным.

"Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать".

Ранее о высылке двух сотрудников российского посольства объявил премьер Андрей Бабиш

По его словам, это связано с тем, что российский дипломат якобы целенаправленно "заслал" службе госбезопасности историю о том, что он привез в страну яд рицин. По словам главы правительства, россиянин не только заставил спецслужбы делать лишнюю работу, но и нанес ущерб репутации России в Чехии.

В российском посольстве заявили, что этот шаг Праги изначально был основан на бездоказательных обвинениях.

В Россотрудничестве уточнили, что персонами нон грата объявили и.о. главы представительства организации Андрея Кончакова и сотрудника Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

Скандал с ядом

В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова