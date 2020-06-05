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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии 

РИА Новости 1 час назад
МИД ответил на высылку российских дипломатов из Чехии
Фото: ТАСС
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
В ведомстве этот шаг назвали недружественным.
"Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать".
Ранее о высылке двух сотрудников российского посольства объявил премьер Андрей Бабиш.
По его словам, это связано с тем, что российский дипломат якобы целенаправленно "заслал" службе госбезопасности историю о том, что он привез в страну яд рицин. По словам главы правительства, россиянин не только заставил спецслужбы делать лишнюю работу, но и нанес ущерб репутации России в Чехии.
В российском посольстве заявили, что этот шаг Праги изначально был основан на бездоказательных обвинениях.
В Россотрудничестве уточнили, что персонами нон грата объявили и.о. главы представительства организации Андрея Кончакова и сотрудника Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.
Скандал с ядом
В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на отсутствие доказательств того, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
Президент Чехии Милош Земан также усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек признал, что у полиции и спецслужб, судя по всему, нет никаких доказательств.
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Комментарии
Политика , Ян Гамачек , Андрей Бабиш , Борис Немцов , Дмитрий Песков , Милош Земан , Сергей Лавров , Иван Конев , МИД , МВД , Прага , Чехия
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