В ГД ответили на высылку российских дипломатов из Чехии

Россия заинтересована в добрых отношениях с Чехией, но имеет все основания ответить симметрично на высылку российских дипломатов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.
"Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит так же сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично", — написал Слуцкий в своем Twitter.
Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит также сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично. https://t.co/qvaYMrNzVS— Леонид Слуцкий (@l_slutsky) June 5, 2020