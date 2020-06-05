В ГД ответили на высылку российских дипломатов из Чехии

Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит также сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично. https://t.co/qvaYMrNzVS— Леонид Слуцкий (@l_slutsky) June 5, 2020