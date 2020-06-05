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Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии 

РИА Новости 2 часа назад
В ГД ответили на высылку российских дипломатов из Чехии
Фото: РИА Новости
Россия заинтересована в добрых отношениях с Чехией, но имеет все основания ответить симметрично на высылку российских дипломатов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.
"Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит так же сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично", — написал Слуцкий в своем Twitter.
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Комментарии 3
Политика , Андрей Бабиш , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Чехия
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