Президент России Владимир Путин заявил, что чрезвычайное происшествие в Норильске, где в результате аварии на ТЭЦ произошла утечка 21 тысячи кубометров дизельного топлива, можно было предотвратить. Слова главы государства цитирует Telegram-канал принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.
29 мая, как сообщал «Рамблер», в резервуар с нефтепродуктами, находящийся на территории норильской ТЭЦ-3, врезался автомобиль. В результате произошла утечка дизельного топлива, которое в течение нескольких дней разлилось по участку площадью более 180 тысяч метров. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правоохранители завели несколько уголовных дел. В настоящее время ликвидацией последствий аварии занимаются почти 500 человек, большинство из которых — сотрудники МЧС.
Накануне СМИ выяснили, что два-три года назад специалисты Ростехнадзора выявили на ТЭЦ-3 более трех десятков нарушений, часть из которых связаны с хранением топлива в резервуарах.
Президент России Владимир Путин отметил, что аварию можно было предотвратить, если бы своевременно были бы заменены резервуары. В этом случае, по его словам, не был бы причинен экологический ущерб и материальный ущерб компании собственнику.
«То, что произошло в Норильске, это чрезвычайная ситуация федерального масштаба», подчеркнул национальный лидер.