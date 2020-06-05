29 мая, как сообщал «Рамблер», в резервуар с нефтепродуктами, находящийся на территории норильской ТЭЦ-3, врезался автомобиль. В результате произошла утечка дизельного топлива, которое в течение нескольких дней разлилось по участку площадью более 180 тысяч метров. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правоохранители завели несколько уголовных дел. В настоящее время ликвидацией последствий аварии занимаются почти 500 человек, большинство из которых — сотрудники МЧС

Накануне СМИ выяснили, что два-три года назад специалисты Ростехнадзора выявили на ТЭЦ-3 более трех десятков нарушений, часть из которых связаны с хранением топлива в резервуарах.

Президент России Владимир Путин отметил, что аварию можно было предотвратить, если бы своевременно были бы заменены резервуары. В этом случае, по его словам, не был бы причинен экологический ущерб и материальный ущерб компании собственнику.