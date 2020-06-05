Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске 

Президент России Владимир Путин снова устроил разнос из-за чрезвычайного происшествия на ТЭЦ в Норильске, в результате которого произошел разлив топлива. Его слова в пятницу, 5 июня, приводит РИА Новости.
В частности, глава государства заявил, что многомиллиардного ущерба удалось бы избежать, если бы компания «Норникель» вовремя заменила бы резервуар, из которого произошла утечка.
«Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы такие бы не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом», — призвал Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками.