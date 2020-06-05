Владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания за свой счет устранит последствия ЧС в Норильске. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Рамблер» писал, что 29 мая на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом, в результате чего разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В Норильске объявлен режим ЧС, топливо попало в реку Амбарную.
По словам Потанина, последствия аварии будут устранены без привлечения бюджетных средств.
«Сколько нужно будет, столько и потратим», — подчеркнул он.
По оценке компании, на работы по восстановлению экологии необходимо не менее десяти миллиардов рублей.
В свою очередь президент России Владимир Путин назвал «правильным» намерение «Норникеля» за свой счет устранить последствия аварии и восстановить экосистему.
«То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств — это, безусловно, правильно», — цитирует слова главы государства ТАСС.