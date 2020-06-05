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Россия сменит посла в Словакии 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Россия сменит посла в Словакии
Фото: РИА Новости
Нынешнего посла России в Братиславе Алексея Федотова сменит посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков. Он также является спецпредставителем президента по делимитации и демаркации государственной границы России с сопредельными государствами-участниками СНГ.
На протяжении последних лет Братчиков возглавлял российскую делегацию на многосторонних переговорах по правовому статусу Каспия. Принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (документ был подписан лидерами пяти прибрежных государств 12 августа 2018 года) стало одним из важнейших достижений Москвы, сумевшей добиться включения в документ ряда важных для себя пунктов, пишет «Коммерсант».
Перед этим Братчиков был послом в Швейцарии и Лихтенштейне, а также занимал посты в центральном аппарате МИДа. В структуре министерства он с 1979 года.
Нынешнему послу в Словакии Федотову в прошлом году исполнилось 70 лет. Дипмиссию в Братиславе он возглавляет с 2014 года. Свою дипломатическую карьеру Федотов начал в 1972 году вместе с главой МИД Сергеем Лавровым с посольства СССР на Шри-Ланке. Позже занимал разные должности в центральном аппарате и загранучреждениях МИД СССР и России, в том числе был заместителем министра и послом в Чехии.
В марте новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна не желает создавать «некий ад» в отношениях с Россией.
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Политика , Игорь Братчиков , Алексей Федотов , Сергей Лавров , МИД , Братислава , Словакия
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