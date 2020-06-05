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Захарова ответила на призыв японского политолога «вернуть» Курилы 

RT на русском 1 час назад
Захарова ответила на призыв «вернуть» Курилы
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова японского политолога Юкио Касиямы, призвавшего Токио заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил.
«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов», — сказала Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity высказал недовольство по поводу политики Японии в курильском вопросе.
По его мнению, идея о «возврате» двух островов «вредна и бесплодна», власти должны настаивать на «возвращении» всех четырёх.
В комментариях к материалу многие пользователи усомнились в осуществимости данного призыва.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Радиостанция "Говорит Москва"
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