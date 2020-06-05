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В МИД назвали глупостью призыв США к России уйти с Ближнего Востока 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Заявления помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна уйти с Ближнего Востока — это глупость, уровень профессиональной подготовки в американском ведомстве упал очень низко, заявил источник в МИД России.
«Видимо, он вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Просто какая-то глупость. Уровень профессиональной подготовки (в госдепартаменте) опустился очень низко», — заявил источник РИА «Новости».
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также назвал цинизмом призыв помощника госсекретаря США к России.
«Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами «убраться» — просто цинизм и наглость. РФ находится в САР абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах», — сказал Слуцкий, передает ТАСС.
По его словам, «это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию».
«Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения права силы вместо силы права путем смены неугодных ему режимов. Конечно, Москва, которая помешала осуществить очередной переворот, борется с террористами в регионе, играет «деструктивную роль». Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм», — резюмировал депутат.
В четверг помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер назвал грубым политическим промахом администрации бывшего президента США Барака Обамы закрепление Россией своих позиций в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Кроме того, утверждал он, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», США считают, что Москва «должна уйти» из региона.
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Политика , Видео , Барак Обама , Леонид Слуцкий , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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