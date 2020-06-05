Заявления помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна уйти с Ближнего Востока — это глупость, уровень профессиональной подготовки в американском ведомстве упал очень низко, заявил источник в МИД России

«Видимо, он вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Просто какая-то глупость. Уровень профессиональной подготовки (в госдепартаменте) опустился очень низко», — заявил источник РИА «Новости».

«Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами «убраться» — просто цинизм и наглость. РФ находится в САР абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах», — сказал Слуцкий, передает ТАСС.

По его словам, «это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию».

«Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения права силы вместо силы права путем смены неугодных ему режимов. Конечно, Москва, которая помешала осуществить очередной переворот, борется с террористами в регионе, играет «деструктивную роль». Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм», — резюмировал депутат.