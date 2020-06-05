Призыв США к России убраться с Ближнего Востока — следствие ухудшения отношений между странами в последние годы. Об этом ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Александр Крылов заявил «Ура.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», помощник государственного секретаря США Майка Помпео по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет деструктивную роль на Ближнем Востоке и должна убраться оттуда.
Он назвал попытки не пускать Россию на Ближний Восток краеугольным камнем политики США на протяжении 45 лет, а закрепление ею позиций там — грубым политическим промахом бывшего президента США Барака Обамы и его администрации.
Сегодня Крылов заявил, что в настоящее время в Соединенных Штатах все, что связано с Россией, воспринимается негативно, потому что в течение последних лет отношения между странами достигли почти что уровня холодной войны.
«Как только к власти пришел (действующий президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, он начал вести по Востоку политику, противоречащую всем предыдущим договоренностям. Трамп пошел на нарушение и многих других установок», — добавил он.