Вчера, как сообщал «Рамблер», помощник государственного секретаря США Майка Помпео по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет деструктивную роль на Ближнем Востоке и должна убраться оттуда.

Он назвал попытки не пускать Россию на Ближний Восток краеугольным камнем политики США на протяжении 45 лет, а закрепление ею позиций там — грубым политическим промахом бывшего президента США Барака Обамы и его администрации.

Сегодня Крылов заявил, что в настоящее время в Соединенных Штатах все, что связано с Россией, воспринимается негативно, потому что в течение последних лет отношения между странами достигли почти что уровня холодной войны.