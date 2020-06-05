«Цинизм и наглость»: РФ ответила США по Ближнему Востоку

"Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами "убраться" — просто цинизм и наглость. РФ находится в САР абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах", — сказал Слуцкий журналистам. По его словам, "это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию".

"Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения права силы вместо силы права путем смены неугодных ему режимов. Конечно, Москва, которая помешала осуществить очередной переворот, борется с террористами в регионе, играет "деструктивную роль". Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм", — резюмировал депутат.