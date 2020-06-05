О чем Путину говорить с Лукашенко? 

В пятницу может состояться разговор по видеосвязи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее на этой неделе белорусский президент отправил в отставку прежнее правительство. На должности премьер-министра Головченко сменил Сергея Румаса, назначив новым премьер-министром бывшего главу «Госкомвоенпрома» Романа Головченко. Напутствуя нового главу правительства, президент потребовал диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России.
Комментарий Георгия Бовта:
По мере того как в России ослабляется режим самоизоляции, который в Белоруссии и не начинался, в отношениях двух стран снова актуализируются старые проблемы и противоречия. И периодически отпускаемые в адрес Москвы «шпильки» от Александра Григорьевича — это все не зря. И отношений в целом они не улучшают.
Старое правительство Белоруссии оставило, например, новому в наследство так и не решенную проблему цен на российский газ. Вернее, нерешенной она видится прежде всего в Минске. Цена эта после долгих споров была зафиксирована февральским соглашением на уровне 127 долларов за тысячу кубометров. Тогда потребовалось личное вмешательство российского президента, и это было сделано в контексте признания надобности продолжения переговоров — и конкретных шагов — по дальнейшей интеграции двух стран согласно тому, как это предусмотрено Союзным договором. В пору пандемии, разумеется, сближаться не получилось, все переговоры были, по сути, заморожены. Однако Москва не хотела бы, чтобы они были заморожены навсегда. А в отношениях двух стран так уж повелось, что все разговоры о ценах что на нефть, что на газ идут в увязке с разговорами о дальнейшей интеграции.
Также теперь выясняется, что Белоруссия должна за поставки 165 млн долларов, без выплаты какового долга, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, никаких переговоров о цене на газ на будущий год и быть не может. Однако Минск отрицает сам факт долга, а возникшие разногласия вокруг упомянутых 165 млн министерство энергетики республики объясняет тем, что у российского газа какая-то не такая «калорийность». На самом деле Белоруссию сейчас не устраивает сама цена в 127 долларов в принципе.
Споры о формуле цены за поставляемое голубое топливо между двумя странами, как известно, велись годами. И вот теперь, в условиях, когда глобальный карантин сильно ударил по всем ценам на энергоносители, Лукашенко особенно нравятся «спотовые цены» на газ в Европе. А они в последние недели падали даже ниже 40 долларов за тысячу кубометров, после чего некоторые аналитики стали пугать тем, что на газовом рынке может повториться то, что случилось недавно на нефтяном, когда там образовались отрицательные цены. В принципе вариант, при котором Россия доплачивала бы Белоруссии за поставляемый газ, видится Александру Григорьевичу, наверное, самым правильным и желанным. Но вряд ли он осмелится предложить такое Путину, глядя на него даже с далекого расстояния через компьютерный монитор.
Другим интересным вопросом для обсуждения может стать отдельное приглашение Лукашенко на военный парад Победы в Москве 24 июня. Некоторые зарубежные лидеры уже сообщили о своем намерении присутствовать. В четверг Путин пригласил приехать Биньямина Нетаньяху. И тому, памятуя то, как Путин почтил недавно День памяти холокоста, будет трудно отказать. Сергей Шойгу отправил приглашение главе Пентагона Марку Эсперу. Судя по тому, как складываются сейчас отношения Москвы и Вашингтона, видимо, кто-то из высокопоставленных представителей администрации США все же на Красной площади появится.
Лукашенко, который единственный, кто в разгар пандемии устроил военный парад в Минске 9 мая, пока своего отношения к участию в московском мероприятии никак не обозначил. Теоретически он мог бы сослаться, конечно, на то, что напряженно готовится к президентским выборам, назначенным на 9 августа. Однако это было бы для него очень большой ошибкой, которую ему вряд ли простят.