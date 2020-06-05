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Япония пока не приняла решение о поездке Абэ в Москву на парад Победы 

РИА Новости и ещё 15 2 часа назад
Япония не приняла решение о поездке Абэ на парад Победы
Фото: РИА Новости
Япония пока не принимала никакого решения относительно возможной поездки премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию на парад Победы 24 июня, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Ранее в пятницу газета "Асахи" со ссылкой на высокопоставленного источника в МИД Японии распространила информацию о том, что Абэ не приедет в Москву, так как церемония в основном рассчитана на страны-бывшие республики СССР.
"Что касается участия премьер-министра в планируемой в России церемонии, никакого решения еще не было принто", — отменил Суга.
Накануне впервые за 7 месяцев состоялись телефонные переговоры заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Как сообщил МИД РФ, затрагивалась тематика многопланового сотрудничества в различных областях, продвижение торгово-экономической кооперации, укрепление договорно-правовой базы отношений, взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-японских отношений. Был рассмотрен график дальнейших двусторонних контактов, реализация которого станет возможна по мере преодоления пандемии COVID-19.
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Комментарии
Политика , Азия , В мире , Синдзо Абэ , Игорь Моргулов , МИД , Москва , Япония
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