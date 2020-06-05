Почему бездействует «Академик Черский»?

Heise (Германия) строит догадки, в чем причина бездействия, а также приводит мнения немецких политиков, возмущенных санкциями «Академик Черский» с начала мая стоит на приколе у логистического центра «Северного потока — 2» на острове Рюген, но прокладывать трубы не начинает. А ведь уже в июле проводить эти работы будет нельзя. Автор статьи встроит догадки, в чем причина бездействия, а также приводит мнения немецких политиков, возмущенных санкциями США

После того как вчера теперь уже бывший посол США Ричард Гренелл незадолго до своего отбытия из американского посольства в Берлине поведал газете «Хандельсблатт», что новые санкции против газопровода «Северный поток — 2» на его родине «пользуются поддержкой всех партий», анонимный источник из Конгресса подтвердил и конкретизировал эту информацию. По его данным, два сенатора намереваются уже на следующей неделе внести надпартийный законопроект, предусматривающий, помимо прочего, американский запрет на заход в порты судов, участвующих в строительстве газопровода, а также замораживание активов физических и юридических лиц.

Первые санкции, которые Конгресс США зафиксировал в декабре в законе об ассигнованиях на национальную оборону, угрожали всем компаниям, принимающим участие в прокладке российских подводных газопроводов. В ответ на это швейцарско-нидерландская фирма «Оллсиз» (Allseas), занимавшаяся по контракту прокладкой труб газопровода «Северный поток — 2», остановила работу. С тех пор строительные работы на газопроводе, который должен был быть готов еще в конце 2019 года, не ведутся.

«Академик Черский» бездействует

Судно, которое могло бы достроить оставшиеся 6% трубопровода — это «Академик Черский», который с начала мая стоит на приколе у логистического центра «Северного потока — 2» на острове Рюген. Судно было переправлено из Японского моря на Балтику. По пути оно постоянно меняло предполагаемые места назначения — предположительно, чтобы избежать американского запрета на страхование судов.

Почему «Академик Черский» вот уже месяц стоит на якоре у стройплощадки и ничего не делает, хотя уже в июле проводить прокладочные работы будет нельзя из-за нереста трески, консорциум «Северного потока — 2» не объясняет. Одной из причин может быть то, что еще не завершено переоборудование судна. Возможно также, что «Академик Черский», способный прокладывать только один километр труб в день, будет лишь сопровождать более производительный российский трубоукладчик «Фортуна».

Власти Дании, которые долго затягивали строительство «Северного потока — 2» другими способами, теперь не хотят допускать «Фортуну» до завершения строительства, потому что судно не обладает 12-точечной системой автоматического позиционирования судна при волнении на море. А вот «Академик Черский» оборудован системой динамичного позиционирования. Поэтому консорциум «Северного потока — 2» может попробовать договориться с датчанами о компромиссе и получить от них разрешение проложить оставшиеся 160 километров с помощью «Фортуны» в сопровождении судна с системой динамичного позиционирования.

В Германии нет единства

В Германии Зеленые, а также части ХДС/ХСС и СвДП выступают против достраивания газопровода. Другие же части ХДС/ХСС и СвДП, а также СДПГ, «Левые», «Альтернатива для Германии» и «Свободные избиратели» поддерживают проект.

Министерство экономики Германии во главе с политиком от ХДС Петером Альтмайером раскритиковало новые санкционные планы США, заявив, что, «когда пандемия коронавируса оказывает огромное давление на все страны мира», совсем не время «раскручивать спираль экскалации и грозить другим странам дальнейшими экстерриториальными, то есть противоречащими международному праву, санкциями». Франц-Йозеф Лисков (Franz-Robert Liskow), представитель фракции ХДС по энергетическим вопросам в ландтаге Шверина, указал на просматривающуюся связь позиции США с их «собственными интересами в энергетической политике» и высказал мнение, что «не очень разумно транспортировать американский газ дорогим и экологически менее благоприятным образом, то есть судами, из США в Европу».

Для социал-демократа Христиана Пегеля (Christian Pegel), министра энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания, «Северный поток — 2», вопреки сопротивлению таких стран, как Польша, — это «инфраструктурный проект европейской энергетики», «разрешенный в соответствие с нормами правовых государств». Если он выступает за диалог, то Миньон Швенке (Mignon Schwenke), представительница партии Левых по энергетическим вопросам в ландтаге Шверина, потребовала, «чтобы ЕС при дальнейшей эскалации отреагировал контрмерами в виде штрафных пошлин на газ из США».