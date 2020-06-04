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У доверенного лица Кадырова заподозрили коронавирус 

Lenta.ru 25 минут назад
У доверенного лица Кадырова заподозрили коронавирус
Фото: grozny.tv
У вице-премьера Чечни, командира чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайда Висмурадова обнаружили пневмонию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Висмурадов лежит в больнице Грозного с симптомами коронавируса. Также известно, что он находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в мае глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг заражение коронавирусом. Он заявил, что абсолютно здоров.
21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава республики лежит под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике.
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Политика , Рамзан Кадыров , Грозный , Чеченская Республика
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