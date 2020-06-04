У доверенного лица Кадырова заподозрили коронавирус 

У вице-премьера Чечни , командира чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайда Висмурадова обнаружили пневмонию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Висмурадов лежит в больнице Грозного с симптомами коронавируса. Также известно, что он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в мае глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг заражение коронавирусом. Он заявил, что абсолютно здоров.

21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава республики лежит под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике.