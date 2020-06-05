Захарова ответила на заявление из Японии по Курилам

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Ранее японский политолог Юкио Касияма призвал Токио добиваться от Москвы возвращения всех четырех островов южной части Курил, которые Япония считает своими.

Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства