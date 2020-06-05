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Захарова ответила на провокационное заявление японского политолога по Курилам 

Российская Газета и ещё 4 2 часа назад
Захарова ответила на заявление из Японии по Курилам
Фото: РИА Новости
Заявление японского политолога о "возвращении Курил" не помогают российско-японскому диалогу, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов", — сказала Захарова, напомнив, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны и этот факт закреплен международным правом.
Ранее японский политолог Юкио Касияма призвал Токио добиваться от Москвы возвращения всех четырех островов южной части Курил, которые Япония считает своими.
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Политика , Азия , Передача Курил Японии , Мария Захарова , МИД
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